"Обнаглевший и кривожопый": Рашель жестко прошлась по хирургу Хайдарову

Тимур Хайдаров потребовал компенсацию от Рашель за оскорбления и травлю

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пластический хирург Тимур Хайдаров подал иск о защите своей чести и деловой репутации против Александры Рашель, требуя компенсацию в размере 5 миллионов рублей за систематические оскорбления и травлю.

Фото: инстаграмм аккаунт Тимура Хайдаров

Рашель, проживающая в Израиле, явилась на судебное заседание и выразила свои эмоции, обвиняя Хайдарова в отсутствии медицинского образования и назвав его различными оскорбительными эпитетами.

Она назвала Хайдарова "обнаглевшим, кривожопым, маленьким, нагленьким".

Суд отложил заседание на май для донесения документов о образовании Хайдарова. Предложение мирового соглашения от супруги Хайдарова было отклонено Рашель.