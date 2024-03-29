Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Hyundai объявил об инвестициях на 51 миллиард долларов в Южной Корее
Куда сходить и что посмотреть в Санкт-Петербурге
Current Biology: гениальность Людвига ван Бетховена не обусловлена его генетикой
Ветеринар Земская рассказала, как лишний вес влияет на питомцев
Сколько нужно варить макароны?
Врачам в Кирове начнут выплачивать премии за обнаружение рака у пациентов
Льготная ипотека в мегаполисах может быть отменена, а в малых городах - стать беспроцентной
Эндокринолог Бузинова: бобовые помогут добиться плоского живота
Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
"Обнаглевший и кривожопый": Рашель жестко прошлась по хирургу Хайдарову

Тимур Хайдаров потребовал компенсацию от Рашель за оскорбления и травлю

0:42
Шоу-бизнес

Пластический хирург Тимур Хайдаров подал иск о защите своей чести и деловой репутации против Александры Рашель, требуя компенсацию в размере 5 миллионов рублей за систематические оскорбления и травлю.

Тимур Хайдаров потребовал компенсацию от Рашель за оскорбления и травлю
Фото: инстаграмм аккаунт Тимура Хайдаров

Рашель, проживающая в Израиле, явилась на судебное заседание и выразила свои эмоции, обвиняя Хайдарова в отсутствии медицинского образования и назвав его различными оскорбительными эпитетами.

Она назвала Хайдарова "обнаглевшим, кривожопым, маленьким, нагленьким". 

Суд отложил заседание на май для донесения документов о образовании Хайдарова. Предложение мирового соглашения от супруги Хайдарова было отклонено Рашель.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Пугачёва испугалась статуса иноагента? Божена Рынска высказалась о новом посте Примадонны

Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".

Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента: "Вы за отечество не решайте"
Капаклы отреагировал на беременность Мусульбес
Роман Капаклы из "Дом-2" отреагировал на беременность Мусульбес: страх
Садальский отказался осуждать Дмитрия Назарова, который написал издевательский стих про "Крокус"
Истина о тахометре: какие обороты действительно губительны для вашего авто
Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова ВСУ смогут оборонять Харьков, только прикрываясь мирным населением Дмитрий Плотников "Стеллантис" нашёл способ вернуть "Ситроены" в РФ. В выгоде все Любовь Степушова
Эффективные методы защиты, которые помогут побороть медведку
Невероятно красивая и многоцветная: рассказываем рекомендации по выращиванию герани
Пару минут в день хватит: стало известно, чем так полезна планка
Пару минут в день хватит: стало известно, чем так полезна планка
Последние материалы
Current Biology: гениальность Людвига ван Бетховена не обусловлена его генетикой
Ветеринар Земская рассказала, как лишний вес влияет на питомцев
Сколько нужно варить макароны?
Тимур Хайдаров потребовал компенсацию от Рашель за оскорбления и травлю
Врачам в Кирове начнут выплачивать премии за обнаружение рака у пациентов
Льготная ипотека в мегаполисах может быть отменена, а в малых городах - стать беспроцентной
Эндокринолог Бузинова: бобовые помогут добиться плоского живота
Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Российский боец Шара Буллет будет драться с украинцем Потерей на UFC Fight Night
Украсит любой интерьер: рассказываем о амариллисе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников