"Обнаглевший и кривожопый": Рашель жестко прошлась по хирургу Хайдарову

Пластический хирург Тимур Хайдаров подал иск о защите своей чести и деловой репутации против Александры Рашель, требуя компенсацию в размере 5 миллионов рублей за систематические оскорбления и травлю.
Рашель, проживающая в Израиле, явилась на судебное заседание и выразила свои эмоции, обвиняя Хайдарова в отсутствии медицинского образования и назвав его различными оскорбительными эпитетами.
Она назвала Хайдарова "обнаглевшим, кривожопым, маленьким, нагленьким".
Суд отложил заседание на май для донесения документов о образовании Хайдарова. Предложение мирового соглашения от супруги Хайдарова было отклонено Рашель.
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