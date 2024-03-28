Светлаков раскрыл причину ухода из команды КВН "Уральские пельмени"

Светлаков покинул проект "Уральские пельмени" из-за ссоры с участником

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский шоумен и юморист Сергей Светлаков в беседе с журналисткой Надеждой Стрелец заявил, что покинул проект "Уральские пельмени" по причине открытого конфликта с одним из участников.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Светлаков опроверг слух о том, что он ушел из коллектива ради участия в Comedy Club.

"Была не очень приятная ситуация с одним человеком, которого сейчас в команде уже нет. Это был мне пинок под зад, что я из себя ничего не представляю и не могу. Мне это сказано было в лицо", — заявил актер.

По его словам, другие участники были против его ухода.

Светлаков принимал участие в команде КВН "Уральские пельмени" до 2009 года.

Ранее в Госдуме подтвердили, что Аллу Пугачеву в скором времени признают иноагентом.