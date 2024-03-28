Светлаков раскрыл причину ухода из команды КВН "Уральские пельмени"

Известный российский шоумен и юморист Сергей Светлаков в беседе с журналисткой Надеждой Стрелец заявил, что покинул проект "Уральские пельмени" по причине открытого конфликта с одним из участников.
Светлаков опроверг слух о том, что он ушел из коллектива ради участия в Comedy Club.
"Была не очень приятная ситуация с одним человеком, которого сейчас в команде уже нет. Это был мне пинок под зад, что я из себя ничего не представляю и не могу. Мне это сказано было в лицо", — заявил актер.
По его словам, другие участники были против его ухода.
Светлаков принимал участие в команде КВН "Уральские пельмени" до 2009 года.
Ранее в Госдуме подтвердили, что Аллу Пугачеву в скором времени признают иноагентом.
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".