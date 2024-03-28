"В эту пятницу?": с Госдуме высказались про наделение Аллы Пугачевой статусом иноагента

Депутат Соловьев подтвердил, что Аллу Пугачеву скоро признают иноагентом

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в беседе с НСН подтвердил, что певицу Аллу Пугачеву в скором времени признают иностранным агентом. По его словам, процедура уже запущена.

Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Он отметил, что ему искренне жаль из-за такого развития событий, ведь у Пугачевой много песен, любимых россиянами.

"Поэтому и жаль, что она наряду с отдельными артистами встала в один ряд с врагами России, которые негативно высказываются в отношении Вооруженных сил России, спецоперации, а также помогают вражеской стороне", — заявил он.

Однако он подчёркивает, что из-за последних заявлений и поступков артистка заслужила такого статуса, но Генпрокуратура точно разберется и вынесет справедливое решение.

О том, что в Минюст поступил соответствующий запрос о признании исполнительницы иноагентом сообщил в своем блоге общественный деятель Виталий Бородин.

Ранее Сергей Лазарев сообщил о творческой паузе.