"В эту пятницу?": с Госдуме высказались про наделение Аллы Пугачевой статусом иноагента

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в беседе с НСН подтвердил, что певицу Аллу Пугачеву в скором времени признают иностранным агентом. По его словам, процедура уже запущена.
Он отметил, что ему искренне жаль из-за такого развития событий, ведь у Пугачевой много песен, любимых россиянами.
"Поэтому и жаль, что она наряду с отдельными артистами встала в один ряд с врагами России, которые негативно высказываются в отношении Вооруженных сил России, спецоперации, а также помогают вражеской стороне", — заявил он.
Однако он подчёркивает, что из-за последних заявлений и поступков артистка заслужила такого статуса, но Генпрокуратура точно разберется и вынесет справедливое решение.
О том, что в Минюст поступил соответствующий запрос о признании исполнительницы иноагентом сообщил в своем блоге общественный деятель Виталий Бородин.
Ранее Сергей Лазарев сообщил о творческой паузе.
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