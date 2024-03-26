Агату Муцениеце возмутил плесневелый виноград в магазине

Агату Муцениеце возмутили испортившиеся продукты в супермаркете: "700 рублей за плесень"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце взяла на себя роль конролирующих служб в магазине и отыскала испортившиеся продукты в известной продуктовой сети.

Фото: ВК-аккаунт Муцениеце

Звезда сериала "Закрытая школа" сняла видео в одном из магазинов российской частной сети продовольственных супермаркетов.

Она обратила внимание на заплесневелый виноград в упаковке.

"Кишмиш весь гнилой на дне и с плесенью. Какого фига?" — возмутилась Агата.

Экс-супруга Павла Прилучного отметила, что стоит испорченный виноград дорого.

"700 рублей за плесень", — сказала Агата.

Подписчики назвали Агату Муцениеце "ревизорро" по аналогии с известной телевизионной передачей.