Актриса Агата Муцениеце взяла на себя роль конролирующих служб в магазине и отыскала испортившиеся продукты в известной продуктовой сети.
Звезда сериала "Закрытая школа" сняла видео в одном из магазинов российской частной сети продовольственных супермаркетов.
Она обратила внимание на заплесневелый виноград в упаковке.
"Кишмиш весь гнилой на дне и с плесенью. Какого фига?" — возмутилась Агата.
Экс-супруга Павла Прилучного отметила, что стоит испорченный виноград дорого.
"700 рублей за плесень", — сказала Агата.
Подписчики назвали Агату Муцениеце "ревизорро" по аналогии с известной телевизионной передачей.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.