Певец и композитор Игорь Николаев опубликовал пост в честь дня рождения певца Валерия Сюткина.
Игорь Николаев разместил в Инстаграм* совместное фото с Валерием Сюткиным. Снимок он сопроводил трогательным поздравлением.
"Дорогой Валера, с днём рождения! Как нужен твой позитив, юмор и твоя доброжелательность в наше непростое время! Будь здоров и счастлив, и, как ты любишь говорить, — хороших новостей!" — написал Николаев в своём микроблоге.
22 марта Валерию Сюткину исполнилось 66 лет.
Ранее Игорь Николаев обратился к Ирине Аллегровой в честь её дня рождения.
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По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.