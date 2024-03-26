Игорь Николаев поздравил Сюткина с днём рождения: "Дорогой Валера!"

Игорь Николаев обратился к Валерию Сюткину в честь его 66-летния: "Хороших новостей!"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и композитор Игорь Николаев опубликовал пост в честь дня рождения певца Валерия Сюткина.

Фото: Инстаграм Игоря Николаева

Игорь Николаев разместил в Инстаграм* совместное фото с Валерием Сюткиным. Снимок он сопроводил трогательным поздравлением.

"Дорогой Валера, с днём рождения! Как нужен твой позитив, юмор и твоя доброжелательность в наше непростое время! Будь здоров и счастлив, и, как ты любишь говорить, — хороших новостей!" — написал Николаев в своём микроблоге.

22 марта Валерию Сюткину исполнилось 66 лет.

Ранее Игорь Николаев обратился к Ирине Аллегровой в честь её дня рождения.

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