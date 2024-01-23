Игорь Николаев обратился к Ирине Аллегровой в честь её дня рождения

Игорь Николаев поздравил певицу Ирину Аллегрову с 72-м днём рождения.

Певец и композитор опубликовал в запрещённой социальной сети совместное фото с Ириной Аллегровой.

Он адресовал "шальной императрице" российской эстрады добрые поздравительные слова.

"Дорогая Ирочка! Поздравляю тебя с днём рождения и желаю тебе всего того, что ты желаешь себе сама, будь счастлива, здорова и любима!" — написал Николаев под снимком.