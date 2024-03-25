"Это могло случиться с любым из нас": Рудковская указала на ошибки безопасности в "Крокусе"

Музыкальный продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале заявила, что не имеет претензий к владельцам концертного зала "Крокус Сити Холл", в котором 22 марта случился теракт. Ее больше беспокоит халатность охранников и их руководителей.
Рудковская задается вопросами по поводу организации безопасности на мероприятии, так как сама на постоянной основе бывает на концертах с маленькими детьми у своего подопечного, музыканта Димы Билана.
"И у меня просто элементарный вопрос — где была охрана, которая указана за эти деньги?? И вопрос персонально к руководителю ЧОП — почему охрана не знала, куда выводить зрителей ?? Это их прямая обязанность. Выводили дети в итоге, которые там работали", — пишет бизнесвумен.
Она отметила, что следует изменить законодательство, а на масштабных массовых мероприятиях дежурить бойцы Росгвардии и ОМОНа.
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