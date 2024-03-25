Исполнитель хита "Моя Хулиганка" поделился впечатлениями от Москвы

Популярный среди молодежи певец Иван Минаев, выступающий под псевдонимом Xolidayboy, в беседе с порталом "Москвич Mag" назвал Москву самым душевным городом в мире.
Артисту, уроженцу Севастополя, благодаря работе музыкантом удалось повидать множество городов в Росси и мире, но возвращаться ему хочется всегда именно в российскую столицу.
"Радостно говорить, что я возвращаюсь к себе домой. Очень люблю Москву, один из самых красивых и душевных городов во всем мире", — добавил Минаев.
При этом настоящими москвичами он считает не только тех, кто родился в городе, но кто с любовью к ней относится и всегда стремиться вернуться.
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