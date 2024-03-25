Бас-гитарист "Пикника" рассказал о концерте группы в Санкт-Петербурге 27 марта: все инструменты сгорели

Один из участников группы "Пикник" рассказал, что у коллектива сгорели все инструменты, но концерт в Санкт-Петербурге всё же состоится.
Бас-гитарист "Пикника" Марат Корчемный объяснил, что 27 марта концерт группы будет благотворительным. Все средства от него пойдут жертвам теракта в Крокус Сити Холле и их семьям.
"Все инструменты сгорели. Мы ищем возможность, чтобы помочь пострадавшим. Но пока мы не готовы ничего конкретного сказать. Мы с оркестром обсуждаем, это всё на этапе обсуждений и поиска возможностей", — цитирует слова музыканта издание "Подъём".
Он отметил, что, несмотря на технические трудности, они будут пытаться организовать выступление с целью помочь пострадавшим.
Выступление "Пикника" запланировано на 27 марта в Концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге.
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