Стало известно, состоится ли концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге после трагедии в "Крокусе"

Запланированный на 27 марта концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге не будет отменен, сообщили в пресс-службе БКЗ "Октябрьский".
В сообщении представителей концертного зала отмечается, что выступление рок-музыкантов состоится. Других подробностей не приводится.
Незадолго до этого в Сети появились кадры репетиции группы "Пикник" за час до теракта в "Крокус Сити Холле". Члены группы проверили звук и провели подготовительные мероприятия, а затем отправились в гримерку, откуда услышали звуки стрельбы.
Четверо вооруженных людей ворвались в концертный зал в Красногорске и открыли огонь по безоружным зрителям, а также подожгли здание. Всех террористов удалось задержать.
Ранее Иван Охлобыстин пояснил, почему отказался записать видеообращение после теракта в "Крокусе".
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