Поклонники в панике. Онкобольную Миддлтон увезли из Виндзора на вертолете

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон покинула дворец в Виндзоре вместе с семьей и уехала в неизвестном направлении. Об этом сообщает Mirror.
Журналисты пишут, что семейство в полном составе вместе с тремя детьми — 10-летним принцем Джорджем, восьмилетней принцессой Шарлоттой и пятилетним принцем Луи улетели на вертолете. Предположитель, они отправились в свое поместье Анмер-Холл в Норфолке, где проведут пасхальные каникулы.
Сообщая о своем серьезном заболевании, принцесса рассказала, что ей и ее супругу, принцу Уильяму, потребовалось время на подготовку детей к этой новости.
Принцесса Уэльская 22 марта публично призналась, что после операции на брюшной полости врачи обнаружили у нее рак. В настоящее время она проходит химиотерапию.
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