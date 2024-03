Поклонники в панике. Онкобольную Миддлтон увезли из Виндзора на вертолете

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон покинула дворец в Виндзоре вместе с семьей и уехала в неизвестном направлении. Об этом сообщает Mirror.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain