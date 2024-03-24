Кто из отечественных знаменитостей перевел средства жертвам теракта в "Крокусе"

Сергей Жуков перевел средства на помощь семьям жертв и пострадавшим в теракте в "Крокусе"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков сообщил в своем Telegram-канале, что перевел деньги пострадавшим в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", а также семья жертв трагедии.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Он отметил, что недостаточно слов и действий, чтобы исправить непоправимое.

"Но хотя бы пытаться помочь, делать то, что можем — это лучшее из возможного", — написал музыкант.

Его восхищает и поражает с хорошей стороны умение россиян объединяться и сползаться в трудные минуты. Он выразил свои соболезнования всем, кого коснулось произошедшее.

Помимо Сергея Жукова средства в поддержку родственников погибших при теракте и пострадавших отправили певец Шаман, рэп-исполнитель Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом), певица Инстасамка, музыкант Егор Крид, блогер Дима Масленников и другие звезды.

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