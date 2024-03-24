Секреты фигуры Ким Кардашьян: что она ест и пьет, чтобы оставаться стройной

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Ким Кардашьян делится своими пищевыми привычками в новом подкасте

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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян записала подкаст, где рассказала о своих пищевых привычках.

Ким Кардашьян делится своими пищевыми привычками в новом подкасте
Фото: Wikipedia by Love Lira Fashion is licensed under CC BY-SA 4.0

Звезда призналась, что не любит кофе и пьет его очень редко, предпочитая мокко из белого шоколада со взбитыми сливками.

Также она является любителем чая и не против перекусить на ночь, признавшись в своей слабости к стринг чиз.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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