Секреты фигуры Ким Кардашьян: что она ест и пьет, чтобы оставаться стройной

Ким Кардашьян делится своими пищевыми привычками в новом подкасте

0:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ким Кардашьян записала подкаст, где рассказала о своих пищевых привычках.

Фото: Wikipedia by Love Lira Fashion is licensed under CC BY-SA 4.0

Звезда призналась, что не любит кофе и пьет его очень редко, предпочитая мокко из белого шоколада со взбитыми сливками.

Также она является любителем чая и не против перекусить на ночь, признавшись в своей слабости к стринг чиз.