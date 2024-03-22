Киркоров высказался о трагедии в Крокус Сити Холле: "В наш дом пришли нелюди"

Певец Филипп Киркоров прокомментировал нападание на концертный зал Крокус Сити Холла.
Король российской эстрады отметил, что для российских артистов Крокус Сити Холл является домом.
"И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим и их семьям и близким. Это чудовищный акт террора, обрушившийся на нас. Сейчас как никогда мы должны все сплотиться", — написал народный артист России в своём Инстаграм*.
Певец отметил, что молится о спасении людей.
Ранее концертный директор группы "Пикник" рассказал о спасении музыкантов из Крокус Сити Холла.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.