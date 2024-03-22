Киркоров высказался о трагедии в Крокус Сити Холле: "В наш дом пришли нелюди"

Певец Филипп Киркоров прокомментировал нападание на концертный зал Крокус Сити Холла.

Король российской эстрады отметил, что для российских артистов Крокус Сити Холл является домом.

"И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим и их семьям и близким. Это чудовищный акт террора, обрушившийся на нас. Сейчас как никогда мы должны все сплотиться", — написал народный артист России в своём Инстаграм*.