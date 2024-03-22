Концертный директор группы "Пикник" рассказал об эвакуации музыкантов из Крокус Сити Холла

Концертный директор "Пикника" рассказал, что группа спаслась из Крокус Сити Холла

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Концертный директор "Пикника" Юрий Чернышевский объяснил, что группа не пострадала во время террористической атаки на Крокус Сити Холл.

Фото: ВК-аккаунт группы Пикник

Как сообщает Telegram-канал SHOT, музыканты группы "Пикник" эвакуировались из концертного зала Крокус Сити Холл. Артисты и менеджмент не пострадали.

"Мы эвакуировались, в безопасности. Слышали хлопки, скорее всего, это были выстрелы. Публика только собралась, думаю, это была случайность", — цитирует слова Чернышевского Telegram-канал.

Представители музыкального коллектива назвали произошедшее трагедией, масштабы которой пока нельзя оценить.

Ранее сообщалось, что перед концертом группы "Пикник" террористы проникли в здание и открыли огонь.