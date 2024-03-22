Концертный директор группы "Пикник" рассказал об эвакуации музыкантов из Крокус Сити Холла

Концертный директор "Пикника" Юрий Чернышевский объяснил, что группа не пострадала во время террористической атаки на Крокус Сити Холл.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, музыканты группы "Пикник" эвакуировались из концертного зала Крокус Сити Холл. Артисты и менеджмент не пострадали.
"Мы эвакуировались, в безопасности. Слышали хлопки, скорее всего, это были выстрелы. Публика только собралась, думаю, это была случайность", — цитирует слова Чернышевского Telegram-канал.
Представители музыкального коллектива назвали произошедшее трагедией, масштабы которой пока нельзя оценить.
Ранее сообщалось, что перед концертом группы "Пикник" террористы проникли в здание и открыли огонь.
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