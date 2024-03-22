Источник 112 сообщает, что число пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 130

Число пострадавших при теракте в "Крокусе" выросло до 130

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По данным источника из 112, число пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле" достигло 130 человек.