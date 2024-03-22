Теракт в Подмосковье унёс жизни 40 человек

ЦОС ФСБ: в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек и более 100 пострадали

0:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По предварительным данным, в результате теракта в комплексе "Крокус сити холл" 40 человек погибли и более 100 пострадали, сообщает ЦОС ФСБ.

Фото: YouTube by NewsCrocusCityHall