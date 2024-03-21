"Других таких нет": почему Киркоров достоин быть приемником Леонтьева

Продюсер Рудченко назвал Киркорова достойным преемником Леонтьева

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров по своему эпатажу и костюмированности шоу идеально подходит на роль преемника артиста Валерия Леонтьева. Такое мнение в беседе с NEWS.RU выразил музыкальный продюсер Павел Рудченко.

Фото: 1tv.ru by К 70-летию Валерия Леонтьева. Большой концерт в Государственном Кремлевском дворце is licensed under public domain

Он считает, что таких артистов на российской эстраде можно пересчитать по пальцам одной руки.

"Других именно в плане костюмов, шоу-балетов и в целом перформансов и постановок даже сложно назвать, — отметил Рудченко.

Недавно Филипп Киркоров в интервью журналистам отметил, что считает Валерия Леонтьева мастером экстра-класса, а также он гордится тем, что его коллега называет своим преемником именно поп-короля российской эстрады.

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