59-летний Киану Ривз решил сменить образ

Актер Киану Ривз впервые за долгое время сменил прическу и удивил фанатов

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудский актер Киану Ривз впервые за много лет сменил имидж, чем удивил своих поклонников. Фотографии звезды опубликовал сайт People.

Фото: youtube.com by канал Inside of You with Michael Rosenbaum is licensed under public domain

59-летний Киану Ривз с короткой стрижкой появился на съемках мрачной комедии Джоны Хилла "Исход". На кадрах артист запечатлен в белой футболке, коричневой куртке и синих обегающих джинсах.

Преданные поклонники отметили, что новый имидж омолодил Ривза на несколько лет.

Киану Ривз сыграет главную роль в картине "Исход", которая рассказывает про голливудского актера, столкнувшегося с кризисом. Ему предстоит разобраться со своим прошлым. Фильм описывается как "мрачная голливудская комедия".

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