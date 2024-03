59-летний Киану Ривз решил сменить образ

Голливудский актер Киану Ривз впервые за много лет сменил имидж, чем удивил своих поклонников. Фотографии звезды опубликовал сайт People.

Фото: youtube.com by канал Inside of You with Michael Rosenbaum is licensed under public domain