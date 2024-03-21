59-летний Киану Ривз решил сменить образ

Голливудский актер Киану Ривз впервые за много лет сменил имидж, чем удивил своих поклонников. Фотографии звезды опубликовал сайт People.
59-летний Киану Ривз с короткой стрижкой появился на съемках мрачной комедии Джоны Хилла "Исход". На кадрах артист запечатлен в белой футболке, коричневой куртке и синих обегающих джинсах.
Преданные поклонники отметили, что новый имидж омолодил Ривза на несколько лет.
Киану Ривз сыграет главную роль в картине "Исход", которая рассказывает про голливудского актера, столкнувшегося с кризисом. Ему предстоит разобраться со своим прошлым. Фильм описывается как "мрачная голливудская комедия".
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