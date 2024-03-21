"Это хорошо, что у меня нет мужа": Шакира призналась, что расставание с Жераром Пике пошло ей на пользу

Певица Шакира назвала плюсы в разводе с футболистом Пике

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Певица Шакира заявила, что в браке с мужем, футболистом Жераром Пике не могла профессионально развиваться. По ее словам, развод пошел ей на пользу.

Фото: youtube.com by канал Apple Music is licensed under public domain

Артистка отметила, что и сейчас в ее жизни все непросто, так как она осталась одна с двумя детьми без помощи и поддержки.

"В каком-то смысле это даже хорошо, что у меня нет мужа, потому что… Не знаю, почему это тянуло меня вниз. Теперь мне хочется работать. Мне хочется писать песни. Мне хочется делать музыку", — пояснила мировая звезда.

При этом свой брак она назвала "отношениями любви и ненависти", так как она чувствовала вину каждый раз, когда ей было нужно отлучиться на студию. Ей казалось, что она покидает детей, поэтому перестала получать удовольствие от работы.

У артистки и ее супруга есть двое сыновей — Милан Пике Мабарака и Саша.

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