Киркоров раскрыл секрет Валерия Леонтьева

Филипп Киркоров рассказал, что Валерий Леонтьев давно живет в Москве

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист РФ Филипп Киркоров в беседе с порталом "7Дней" признался, что его коллега, певец Валерий Леонтьев уже давно проживает в Москве. Они виделись около месяца назад.

Фото: youtube.com by канал Андрей Флор is licensed under public domain

Киркоров отметил, что 75-летний исполнитель вернулся из США в Россию, но предпочитал не появляться на публике. Но при этом он находится в отличной форме.

"С Валерием Яковлевичем мы общались месяц назад, да. Прекрасно выглядит, в прекрасной форме, глаз горит", — заверил поп-король российской эстрады.

Также Филипп Киркоров назвал Леонтьева своим учителем и мастером экстра-класса. Он испытывает чувство гордости за то, что коллега считает его своим преемником.

Валерий Леонтьев недавно сообщил о завершении карьеры артиста, так как хочет, чтобы его запомнили молодым.

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