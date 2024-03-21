Киркоров раскрыл секрет Валерия Леонтьева

Народный артист РФ Филипп Киркоров в беседе с порталом "7Дней" признался, что его коллега, певец Валерий Леонтьев уже давно проживает в Москве. Они виделись около месяца назад.
Киркоров отметил, что 75-летний исполнитель вернулся из США в Россию, но предпочитал не появляться на публике. Но при этом он находится в отличной форме.
"С Валерием Яковлевичем мы общались месяц назад, да. Прекрасно выглядит, в прекрасной форме, глаз горит", — заверил поп-король российской эстрады.
Также Филипп Киркоров назвал Леонтьева своим учителем и мастером экстра-класса. Он испытывает чувство гордости за то, что коллега считает его своим преемником.
Валерий Леонтьев недавно сообщил о завершении карьеры артиста, так как хочет, чтобы его запомнили молодым.
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