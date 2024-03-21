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Лолита Милявская рассказала, куда певец Shaman потратил деньги Пугачёвой

Милявская заявила, что Shaman потратил деньги Пугачёвой на образование

0:38
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва помогла певцу Ярославу Дронову, известному под псевдонимом Shaman, получить образование.

Милявская заявила, что Shaman потратил деньги Пугачёвой на образование
Фото: ВК-аккаунт Дронова

Певица Лолита Милявская напомнила, что Алла Пугачёва в 2013 году была членом жюри музыкального конкурса "Фактор А", где участвовал Дронов.

Народная артистка СССР приняла решение вручить начинающему исполнителю личную премию.

Милявская объяснила, что полученные средства Дронов потратил на свое образование.

Ранее Лолита Милявская эмоционально отрегировала на слухи о конфликте Леонида Агутина с певцом Shaman.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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