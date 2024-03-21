Лолита Милявская рассказала, куда певец Shaman потратил деньги Пугачёвой

Певица Алла Пугачёва помогла певцу Ярославу Дронову, известному под псевдонимом Shaman, получить образование.
Певица Лолита Милявская напомнила, что Алла Пугачёва в 2013 году была членом жюри музыкального конкурса "Фактор А", где участвовал Дронов.
Народная артистка СССР приняла решение вручить начинающему исполнителю личную премию.
Милявская объяснила, что полученные средства Дронов потратил на свое образование.
Ранее Лолита Милявская эмоционально отрегировала на слухи о конфликте Леонида Агутина с певцом Shaman.
В Анталии немецкие туристы представляют серьезную конкуренцию для российских, и турецкие эксперты в этой области смотрят на это с оптимизмом.