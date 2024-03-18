Милявская эмоционально отреагировала на слухи о конфликте Леонида Агутина с певцом Shaman

Лолита Милявская заверила, что Леонид Агутин никогда не говорил о том, что он не будет петь на одной сцене с певцом Shaman.
Журналисты спросили у певицы Лолиты, как она относится к конфликту агутина с Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом Shaman.
Милявская очень эмоционально ответила на данный вопрос. Артистка уверена, что это всё недостоверные слухи. Лолита подчеркунала, что Агутин никогда плохо не отзывается о коллегах, так как он очень аристократичен.
Ранее Лолита Милявская рассказала, что это она помогла певцу Shaman с выбором псевдонима.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.