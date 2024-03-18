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Милявская эмоционально отреагировала на слухи о конфликте Леонида Агутина с певцом Shaman

Лолита вступилась за Леонида Агутина, которого обвинили в конфликте с певцом Shaman

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Шоу-бизнес

Лолита Милявская заверила, что Леонид Агутин никогда не говорил о том, что он не будет петь на одной сцене с певцом Shaman.

Лолита вступилась за Леонида Агутина, которого обвинили в конфликте с певцом Shaman
Фото: ВК-аккаунт Лолиты Милявской

Журналисты спросили у певицы Лолиты, как она относится к конфликту агутина с Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом Shaman.

Милявская очень эмоционально ответила на данный вопрос. Артистка уверена, что это всё недостоверные слухи. Лолита подчеркунала, что Агутин никогда плохо не отзывается о коллегах, так как он очень аристократичен.

Ранее Лолита Милявская рассказала, что это она помогла певцу Shaman с выбором псевдонима.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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