Певец Дмитрий Колдун винит Виктора Дробыша в своих неудачах: "Я остался на обочине"

Дмитрий Колдун заявил, что после "Фабрики звёзд" остался на обочине

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Дмитрий Колдун, ставший известным после "Фабрики звёзд", рассказал о трудностях в сценической карьере.

Фото: ВК-аккаунт Колдуна

Колдун вспомнил, что Виктор Дробыш отказался от его продюсирования.

"Я остался на обочине. "Евровидение" — это был единственный способ не кануть в глубокий колодец, который погребал всех предыдущих победителей", — сказал певец в HiFi-стриминге "Звук".

Тогда, по признанию артиста, отношения его с Дробышем окончательно испортились, и не наладились они до сих пор.

Дмитрий Колдун выразил признательность Филиппу Киркорову, который его поддержал.

Благодаря общим усилиям Колдун занял на "Евровидении", куда он поехал от Белоруссии, 6 место.

Сейчас Дмитрий Колдун успешно гастролирует по России и записывает новые песни.

Ранее Колдун отметил, что у уехавших из РФ артистов есть шанс вернуться.