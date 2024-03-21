Певец Дмитрий Колдун винит Виктора Дробыша в своих неудачах: "Я остался на обочине"

Певец Дмитрий Колдун, ставший известным после "Фабрики звёзд", рассказал о трудностях в сценической карьере.
Колдун вспомнил, что Виктор Дробыш отказался от его продюсирования.
"Я остался на обочине. "Евровидение" — это был единственный способ не кануть в глубокий колодец, который погребал всех предыдущих победителей", — сказал певец в HiFi-стриминге "Звук".
Тогда, по признанию артиста, отношения его с Дробышем окончательно испортились, и не наладились они до сих пор.
Дмитрий Колдун выразил признательность Филиппу Киркорову, который его поддержал.
Благодаря общим усилиям Колдун занял на "Евровидении", куда он поехал от Белоруссии, 6 место.
Сейчас Дмитрий Колдун успешно гастролирует по России и записывает новые песни.
Ранее Колдун отметил, что у уехавших из РФ артистов есть шанс вернуться.
Артист не желает говорить об уехавших артистах.