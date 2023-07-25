Певец Дмитрий Колдун допустил возможность возвращения сбежавших артистов

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Белорусский певец и музыкант Дмитрий Колдун честно признается, что является патриотом, поэтому об отъезде за границу даже не думает.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Дмитрия Колдуна

"Я не могу сказать, что проявляю какой-то героизм — просто занимаюсь своим делом. Песни и музыка должны помогать людям в любой ситуации, и именно этим я и занимаюсь", — сказал он в интервью журналистам Utro.ru.

Говоря о своих коллегах, которе решили бежать из страны, Колдун отмечает — важно понять, с каким посылом уехал человек. Если же артист ничего плохого про Родину не говорил, то нужно дать ему шанс вернуться.

Также бывший участник "Евровидения" заметил, что в его жизни все хорошо, включая стабильный доход. У него есть две квартиры — в Минске и Москве, а также простая машина, без каких-либо понтов.

"Скажу вам больше: я веду довольно аскетичный образ жизни, могу хоть на 500-700 рублей в неделю выжить, если не считать коммунальные платежи и не покупать одежду. Но моя главная задача — обеспечивать свою семью и родных", — заметил артист и прибавил, что ему было бы достаточно тысяч 200, но зарабатывает он больше.

Ранее певец Родион Газманов высказал свое мнение про сбежавших из России артистов.

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