Как умер Василий Уткин и почему его мать узнала о трагедии из новостей

Скоропостижная кончина Василия Уткина: шок и скорбь среди друзей и семьи

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Смерть известного спортивного комментатора Василия Уткина в возрасте 52 лет вызвала глубокий шок среди его друзей и близких. Уткин почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу с жалобами на сердце, где ему диагностировали острую сосудистую недостаточность.

Фото: ВК-аккаунт Василия Уткина

Последующая тромбоэмболия легочной артерии привела к его смерти. Трагический случай стал особенно тяжелым для его матери, которая узнала о гибели сына из новостей. Уткин долгие годы страдал от лишнего веса и предпринимал попытки похудения, включая операцию по уменьшению желудка.