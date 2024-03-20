Как умер Василий Уткин и почему его мать узнала о трагедии из новостей

Смерть известного спортивного комментатора Василия Уткина в возрасте 52 лет вызвала глубокий шок среди его друзей и близких. Уткин почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу с жалобами на сердце, где ему диагностировали острую сосудистую недостаточность.
Последующая тромбоэмболия легочной артерии привела к его смерти. Трагический случай стал особенно тяжелым для его матери, которая узнала о гибели сына из новостей. Уткин долгие годы страдал от лишнего веса и предпринимал попытки похудения, включая операцию по уменьшению желудка.
Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.