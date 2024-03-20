Почему Ариана Гранде разошлась с мужем и выплатила ему 1,2 млн долларов?

Ариана Гранде разводится с Далтоном Гомесом после 3 лет брака

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская певица Ариана Гранде официально разошлась с 28-летним брокером Далтоном Гомесом после трех лет брака. По информации DailyMail, звезда выплатила бывшему мужу значительную сумму в размере 1,2 млн долларов в качестве отступных.

Фото: Wikipedia by Emma is licensed under CC BY-SA 2.0

Причиной разрыва отношений были непримиримые разногласия, но источники сообщают, что на самом деле это произошло из-за романа Арианы с 31-летним Итаном Слейтером.

Пара поженилась в 2021 году, но до этого певица увела брокера из его предыдущего брака с Лилли Джей, с которой у него есть общий ребенок.