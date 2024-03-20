Почему Ариана Гранде разошлась с мужем и выплатила ему 1,2 млн долларов?

Американская певица Ариана Гранде официально разошлась с 28-летним брокером Далтоном Гомесом после трех лет брака. По информации DailyMail, звезда выплатила бывшему мужу значительную сумму в размере 1,2 млн долларов в качестве отступных.
Причиной разрыва отношений были непримиримые разногласия, но источники сообщают, что на самом деле это произошло из-за романа Арианы с 31-летним Итаном Слейтером.
Пара поженилась в 2021 году, но до этого певица увела брокера из его предыдущего брака с Лилли Джей, с которой у него есть общий ребенок.
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