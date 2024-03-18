Пришедший проститься с Ширвиндтом Иван Ургант ответил на вопросы: "Я из России никуда не уезжал"

Иван Ургант заверил, что он из России никуда не уезжал

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иван Ургант пришёл проститься с актёром Александром Ширвиндтом и ответил на вопросы журналистов.

Фото: Телеграм-канал Ивана Урганта

Пришедшего проводить в последний путь Александра Ширвиндта телеведущего Ивана Урганта атаковали журналисты.

"Иван, а Вы планируете в эфир вернуться? Когда мы Вас увидим?" — задавали представители СМИ вопросы шоумену.

На это Ургант ничего не ответил.

"А в Россию Вы надолго?" — был задан ведущему вопрос. "Я из России никуда не уезжал", — объяснил Иван.

Иван Ургант явился попрощаться с Ширвиндтом вместе с супругой Натальей Кикнадзе.

Ранее стало известно, что родные Александра Ширвиндта приняли решение о кремации артиста.