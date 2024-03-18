Стало известно, почему родные Александра Ширвиндта приняли решение о кремации актёра

Стало известно, где похоронят Александра Ширвиндта после кремации

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Родственники народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта приняли решение о кремации актёра.

Фото: ВК-аккаунт Ширвиндта

Урна с прахом Александра Ширвиндта будет помещена в могилу на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания с маститым актёром состоится сегодня, 18 марта.

Тело артиста кремируют, так как такова была воля самого Ширвиндта.

"Президент Московского академического театра сатиры Ширвиндт Александр Анатольевич будет похоронен на Новодевичьем кладбище после кремации, согласно его воле", — гласит сообщение руководства театра сатиры.

Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни из-за проблем с сердцем.

Ранее сообщалось, что Ширвиндт оставил в наследство вдове и сыну недвижимость в Москве.