Стало известно, какое наследство оставил Александр Ширвиндт своему сыну и жене

Александр Ширвиндт оставил в наследство вдове и сыну две квартиры и дачи в Москве

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вдова президента Театра сатиры Александра Ширвиндта Наталья Белоусова и сын Михаил в равных долях разделят имущество артиста. Об этом сообщает "КП".

Фото: youtube.com by канал ещенепознер is licensed under public domain

В наследство родным актера остались квартира в столице площадью 116 квадратных метров, доля в квартире 69 квадратных метров, 14-метровая комната в коммуналке и земельный участок в 13 соток. На супруге артиста задекламированы жилой дом 82 квадратных метров и земельный участок 4200 квадратных метров. Выходит, что семья Ширвиндта получит две квартиры в Москве и дачи в Подмосковье.

Ширвиндты проживали в квартире, расположенной в московской высотке на Котельнической набережной с видом на Москву-реку. До встречи с супругой актер жил в коммунальной квартире на Арбате, где у него в собственности была комната. Помимо этого у семейной пары есть дом в Истринском районе Подмосковья, который достался Белоусовой в наследство от деда, главного архитектора Москвы. Также за ними числятся две дачи.

Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта, не дожив до своего 90-летия несколько месяцев. В 2021 году стал президентом Театра сатиры, в котором двадцать лет прослужил художественным руководителем.

Ранее вдова Пьера Нарцисса заявила об отказе заключать брачный договор с новым мужем.