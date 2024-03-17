Вдова Пьера Нарцисса рассказала о новом браке

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Вдова Пьера Нарцисса отказалась заключать контракт с новым мужем

1:06
Шоу-бизнес

Вдова известного певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева в беседе со StarHit призналась, что не собирается заключать брачный контракт с нынешним мужем Евгением Шахраем.

Вдова Пьера Нарцисса отказалась заключать контракт с новым мужем
Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Выступающая под псевдонимом Monisha Star исполнительница уверена, что им с супругом нечего делить, так как у них все общее.

"Мы друг друга любим, готовы отдать друг другу все! Что касается других, то, возможно, для них это подстраховка. Нам незачем подстраховываться. У нас до встречи друг с другом все и так было хорошо в материальном плане. Все, что мы бы ни делали — наше общее", — делится эмоциями Валерия.

Известно, что Валерия и Евгений уже официально зарегистрировали брак, но свадебное торжество планируют устроить 31 мая — в день рождения близкого друга, музыканта Владимира Кузьмина.

Пьер Нарцисс скончался в результате почечной недостаточности 21 июня 2022 года. У него осталась дочь Каролина-Кристель Калачева.

Ранее Любовь Успенская получила российское гражданство.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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