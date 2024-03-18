Стало известно, кто скрывался под маской Арлекина в шоу "Маска"

Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Сергей Лазарев и другие члены жюри шоу "Маска" разгадали личность, скрывающуюся в костюме Арлекино.
Разгадать личность под маской "Арлекина" сумел Сергей Лазарев. Артистка сняла маску и выяснилось, что под ней пряталась 27-летняя певица Миа Бойко.
Под угрозой вылета были три участника — кот, щенок и Арлекин. Первых двух спасли зрители и судьи. Разоблачение неизбежно нависло над Арлекином.
Миа Бойко призналась, что предполагала, что это её последний выход на сцену проекта "Маска".
Ранее сообщалось, кто прятался в костюме акулы в шоу "Маска".
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.