Стало известно, кто скрывался под маской Арлекина в шоу "Маска"

Члены жюри шоу "Маска" угадали, кто прятался под маской Арлекина

Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Сергей Лазарев и другие члены жюри шоу "Маска" разгадали личность, скрывающуюся в костюме Арлекино.

Фото: ВК-аккаунт Миа Бойки

Разгадать личность под маской "Арлекина" сумел Сергей Лазарев. Артистка сняла маску и выяснилось, что под ней пряталась 27-летняя певица Миа Бойко.

Под угрозой вылета были три участника — кот, щенок и Арлекин. Первых двух спасли зрители и судьи. Разоблачение неизбежно нависло над Арлекином.

Миа Бойко призналась, что предполагала, что это её последний выход на сцену проекта "Маска".

Ранее сообщалось, кто прятался в костюме акулы в шоу "Маска".