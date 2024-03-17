Как выглядит квартира певицы Клавы Коки в центре Москвы

Певица Клава Кока в своем блоге опубликовала снимки, как будет выглядеть после ремонта ее столичная квартира стоимостью 60 млн рублей.
Артистка провела виртуальный тур по отделке квартиры с панорамными окнами. Она поделилась и тем, как используются референты для создания ее будущей гардеробной.
Клава Кока приобрела недвижимость площадью около 100 квадратных метров в районе Беговой за 60 млн рублей. Внутри жилищного комплекса также есть паркинг и фитнес-клуб с бассейном.
Клава Кока прославилась после участия и победы в шоу "Молодая кровь". Тогда с ней заключил контракт лейбл Black Star.
Ранее стало известно, что церемонию прощания с Александром Ширвиндтом перенесли на час.
Раскрыта стоимость частного выступления артистки.