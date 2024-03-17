Появились подробности церемонии прощания с Александром Ширвиндтом

В Москве перенесли на час позже церемонию прощания с Ширвиндтом

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Церемонию прощания с режиссером и президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом перенесли на час в Москве. Об этом сообщили с Telegram-канале Театра Сатиры.

Фото: youtube.com by канал ещенепознер is licensed under public domain

Перенести церемонию попросили близкие артиста. Так, прощание пройдет 18 марта с 13:00 до 15:00.

Александру Ширвиндту было 89 лет, он не дожил до своего 90-летнего юбилея нескольких месяцев. С 2000 по 2021 годы был художественным руководителем Театра сатиры, а затем стал его президентом.

Телеведущий Иван Ургант в своем прощальном посте заявил, что всегда хотел быть похожим на режиссера и восхищался его юмором.

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