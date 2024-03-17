Сати Казанова раскрыла историю знакомства с мужем-итальянцем

Сати Казанова пошутила о желании уйти в монахини до встречи с супругом

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Сати Казанова в рамках мероприятия "Мы и они" рассказала, как впервые встретилась со своим супругом, итальянцем Стефано Тиоццо.

Фото: youtube.com by канал Сати Казанова is licensed under public domain

Она призналась, что не искала отношений с иностранцем. К тому же при первой встрече они оба были в том состоянии, когда наоборот избегали каких-либо романов.

"У нас обоих была личная драма, мы были с разбитыми сердцами. "Никогда, уйдем в монахи", — вспомнила Казанова.

При этом Стефано делится тем, что у них нет разногласий на фоне разностей менталитетов. Культура Кавказа в чем-то сильно напоминает итальянскую. Мужчина отмечает, что таких девушек как Казанова можно встретить на юге Италии. Но при встрече с певицей совершенно не был готов к новым отношениям из-за неудачи в прошлом.

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