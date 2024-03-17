Стало известно, как Алла Пугачева помогала в продвижении множеству звезд отечественной эстрады

Продюсер Рудченко заявил о помощи Пугачевой в карьере Укупника и Расторгуева

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.RU заявил, что артисты Аркадий Укупник и Николай Расторгуев прославились благодаря певице Алле Пугачевой.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Он подчеркнул, что она не на прямую занималась продюсированием — как, например, Сергея Савина, которого сейчас уже никто не помнит.

"По сути, она не лично помогла, а помогли ее мероприятия, куда приглашались артисты: Сергей Зверев, Аркадий Укупник выступали на ее "Рождественских встречах", — отметил Рудченко.

Солисту группы "Любэ" артистка посоветовала выступать в военной форме, и с тех пор музыкант не изменяет выбранному стилю. Но называть Пугачеву продюсером не верно, так как она не продвигала исполнителей, но помогала им, приглашая на собственные мероприятия.

Филипп Киркоров также засветился на ее "Рождественских встречах". То есть она как редактор позволила названным звездам присутствовать в ее проектах.

Ранее Павел Прилучный и Зепюр Брутян снялись в комедии "Неприличные гости".