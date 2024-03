Стало известно, как Алла Пугачева помогала в продвижении множеству звезд отечественной эстрады

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.RU заявил, что артисты Аркадий Укупник и Николай Расторгуев прославились благодаря певице Алле Пугачевой.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain