Прилучный снялся вместе с женой в комедии про свингеров

Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян сыграли семейную пару в комедии "Неприличные гости"

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Павел Прилучный в своем блоге опубликовал трейлер комедии "Неприличные гости", в которой сыграл вместе с супругой, актрисой Зепюр Брутян.

Фото: youtube.com by канал Киноафиша Трейлеры is licensed under public domain

Артист сопроводил свою публикацию смеющимся смайлом.

Он сообщил, что картина выйдет на экраны в апреле 2024 года и выразил надежду, что зрители оценят "смешную историю". Также он поблагодарил коллег Максима Лагашкина, Владимира Сычева и Янину Студилину.

Прилучный отмечал, что получил удовольствие от совместной работы с женой и назвал такую возможность "счастьем".

Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемках фильма "В клетке" и поженились в августе 2022 года. Вместе они воспитывают сына Микаэля. Также у артиста есть двое старших детей от актрисы Агаты Муцениеце, с которой они продолжают судебные разбирательства на фоне выплаты алиментов.

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