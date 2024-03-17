Лепс прокомментировал возвращение Лолиты на сцену после скандала с "голой вечеринкой"

Лепс не стал скрывать радости после возвращения певицы Лолиты на сцену

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс порадовался за коллегу Лолиту Милявскую, которая стала ведущей музыкальной премии МУЗ-ТВ после скандала с "голой" вечеринкой Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Фото: youtube.com by канал Ломовка Live is licensed under public domain

Лепс назвал Милявскую взрослой состоявшейся певицей и хорошим человеком.

Сама Милявская сообщила, что будет скромно одета, а вести мероприятие будет скучно и противно, чтобы соответствовать своему возрасту. Компанию ей составят Владимир Маркони, Лера Кудрявцева и Клава Кока.

Недавно Лолита Милявская дала большое интервью впервые после отмены и заявила, что считает наказание за участие в скандальной вечеринке чрезмерным. По ее словам, стоило выписать штраф и назначить регулярные отчисления.

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