С пропавшей Кейт Миддлтон не может связаться даже Меган Маркл

Меган Маркл обратилась к Кейт Миддлтон на фоне слухов об исчезновении

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Герцогиня Сассекская Меган Маркл несколько раз обращалась к Кейт Миддлтон на фоне слухов в прессе об ее исчезновении. Об этом пишет The Mirror.

Фото: youtube.com by канал TheEllenShow is licensed under public domain

Королевский биограф Том Куинн сообщил, что Меган Маркл искренне переживает за состояние принцессы, поэтому несколько раз пыталась с ней связаться. Мужчина уверен, что у Маркл есть шанс связаться с родственницей и наладить с ней отношения.

При этом бывшая корреспондентка Дженни Бонд уверена, что Кейт Миддлтон отвергнет поддержку Меган Маркл, так как не нуждается в ней.

"Если Меган захочет послать корзину с едой или цветами, чтобы подбодрить Кейт, то я думаю, что этот жест будет вежливо принят. Но я не уверена, что инцидент сблизит двух женщин", — высказалась Дженни Бонд.

Мировые СМИ отказываются верить представителям королевского дворца, которые заявляют о хорошем самочувствии принцессы после операции. Кейт Миддлтон перестала посещать светские мероприятия и выполнять королевские обязанности после хирургического вмешательства в январе.

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