С пропавшей Кейт Миддлтон не может связаться даже Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл несколько раз обращалась к Кейт Миддлтон на фоне слухов в прессе об ее исчезновении. Об этом пишет The Mirror.
Королевский биограф Том Куинн сообщил, что Меган Маркл искренне переживает за состояние принцессы, поэтому несколько раз пыталась с ней связаться. Мужчина уверен, что у Маркл есть шанс связаться с родственницей и наладить с ней отношения.
При этом бывшая корреспондентка Дженни Бонд уверена, что Кейт Миддлтон отвергнет поддержку Меган Маркл, так как не нуждается в ней.
"Если Меган захочет послать корзину с едой или цветами, чтобы подбодрить Кейт, то я думаю, что этот жест будет вежливо принят. Но я не уверена, что инцидент сблизит двух женщин", — высказалась Дженни Бонд.
Мировые СМИ отказываются верить представителям королевского дворца, которые заявляют о хорошем самочувствии принцессы после операции. Кейт Миддлтон перестала посещать светские мероприятия и выполнять королевские обязанности после хирургического вмешательства в январе.
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