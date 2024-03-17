55-летняя Селин Дион поделилась редким снимком с тремя сыновьями

Тяжелобольная певица Селин Дион поделилась снимком с сыновьями

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Всемирно известная артистка Селин Дион в своем блоге поделилась редким кадром с тремя сыновьями. Семейным снимком тяжелобольная звезда сообщила, что 15 марта отмечает Международный день осведомленности о синдроме мышечной скованности.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Селин Дион в Инстаграм is licensed under public domain

Артистка, которой в 2022 году диагностировали синдром мышечной скованности, воспитывает троих наследников. На фото она обнимает 13-летних близнецов Эдди и Нельсона, а ее старший, 23-летний сын Рене-Шаль сидел рядом.

"Я искренне благодарна за любовь и поддержку, которую получаю от моих детей, семьи, команды и всех вас! Я хочу поддержать всех, кто страдает от этого заболевания. Я хочу, чтобы вы знали, что справитесь. Мы сделаем это!" — написала Селин Дион.

В декабре 2022 года ей диагностировали редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему. Из-за назначенного лечения и сопровождающими ее спазмами мышц Дион отменила порядка 40 концертов.

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