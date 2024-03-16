Иван Ургант скорбит по Александру Ширвиндту

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Иван Ургант заявил о своем желании быть похожим на Александра Ширвиндта

1:09
Шоу-бизнес

Шоумен Иван Ургант в своем блоге почтил память скончавшегося 89-летнего артиста Александра Ширвиндта. В посте он отметил, что всегда хотел быть похожим на легендарного актера.

Иван Ургант заявил о своем желании быть похожим на Александра Ширвиндта
Фото: youtube.com by канал Михаил Ширвиндт is licensed under public domain

Он попрощался со своим кумиром теплыми словами.

"Всегда хотел быть похожим на него. Ну, то есть, чтобы встать на банкете, взять микрофон, произнести два слова, — и вот уже женщина какая-то от смеха пловом поперхнулась", — пишет Ургант.

Но не отрицает, что страх скорой разлуки с актером всегда пугал его, ведь никто не молодеет. К тому же, как стало известно, в последние годы у Ширвиндта наблюдались серьезные проблемы с сердцем.

"Я только боялся, что когда-нибудь всё это закончится. Когда он уйдет. А сегодня понял, что не надо было бояться. Никуда он не ушел. Он здесь. Со мной. Навсегда", — заверил ведущий Первого канала.

Свою публикацию он сопроводил вырезкой из выпуска "Вечернего Урганта", когда Александр Ширвиндт стал гостем передачи.

Ранее Анжелика Варум не смогла исполнить песню на концерте без поддержки мужа.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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