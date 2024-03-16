Иван Ургант скорбит по Александру Ширвиндту

Шоумен Иван Ургант в своем блоге почтил память скончавшегося 89-летнего артиста Александра Ширвиндта. В посте он отметил, что всегда хотел быть похожим на легендарного актера.
Он попрощался со своим кумиром теплыми словами.
"Всегда хотел быть похожим на него. Ну, то есть, чтобы встать на банкете, взять микрофон, произнести два слова, — и вот уже женщина какая-то от смеха пловом поперхнулась", — пишет Ургант.
Но не отрицает, что страх скорой разлуки с актером всегда пугал его, ведь никто не молодеет. К тому же, как стало известно, в последние годы у Ширвиндта наблюдались серьезные проблемы с сердцем.
"Я только боялся, что когда-нибудь всё это закончится. Когда он уйдет. А сегодня понял, что не надо было бояться. Никуда он не ушел. Он здесь. Со мной. Навсегда", — заверил ведущий Первого канала.
Свою публикацию он сопроводил вырезкой из выпуска "Вечернего Урганта", когда Александр Ширвиндт стал гостем передачи.
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