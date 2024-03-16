Анжелика Варум опозорилась на выступлении в Нижнем Новгороде

Анжелика Варум с третьей попытки смогла попасть в ноты на концерте в Нижнем Новгороде

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анжелика Варум предприняла несколько попыток исполнить композицию "Как не думать о тебе" во время концерта в Нижнем Новгороде. На подмогу исполнительнице пришел ее супруг, музыкант Леонид Агутин. Видео выступления опубликовали зрители во "ВКонтакте".

Фото: youtube.com by канал А поговорить? is licensed under public domain

Мероприятие состоялось 14 марта в концертном зале "Юпитер". Варум вышла на сцену со своим мужем, но несколько раз сбилась. Гитарист не смог удержаться и решил пародировать ее фальшивое пение, чем сильно рассмешил певицу.

Так как она не смогла допеть композицию до конца, за нее это сделал Леонид Агутин. Лишь с третьей попытки у Варум получилось исполнить песню.

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