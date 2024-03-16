"Можно было и штрафом обойтись": Лолита считает, что ее слишком жестко наказали за участие в "голой" вечеринке

Российская певица Лолита Милявская в программе "Повесточка" призналась, что считает отмену работу и концертов чрезмерным наказанием за участие в "голой" вечеринке.
По ее словам, более полезной она могла быть в качестве налогоплательщика. Так, например, не стоило лишать ее концертов, а стоило назначить штраф или какие-то отчисления за неподобающее поведение.
Исполнительница призналась, что не снимает с себя ответственности, но из-за выбранного наказания пострадали и те люди, которые работают на нее.
"Я единственная у них кормилица. Огромное количество людей остались без средств к существованию", — поделилась звезда.
В этом же интервью певица рассказала, что изначально сочла вечеринку достаточно скучной, однако в последствии из-за ажиотажа она стала "самой яркой".
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