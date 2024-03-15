Филипп Киркоров привёл отца на избирательный участок: можно сделать выбор сердцем

Филипп Киркоров пришёл на выборы президента с отцом

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров и Бедрос Киркоров отдали свой голос на выборах президента России.

Фото: Инстаграм Киркорова

Киркоров вместе с отцом проголосовали на президентских выборах. На появивишихся в Сети кадрах певец помогает 91-летнему отцу перемещаться на избирательном участке. Королю российской эстрады понравилось то, что процедура голосования растянулась на три дня.

"Очень классная задумка, можно в любой удобный день сделать выбор, выбор сердцем", — сказал народный артист России.

Ранее блогер Инстасамка сфотографировалась на избирательном участке в футболке с провокационной надписью.