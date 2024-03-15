Филипп Киркоров привёл отца на избирательный участок: можно сделать выбор сердцем

Филипп Киркоров и Бедрос Киркоров отдали свой голос на выборах президента России.
Киркоров вместе с отцом проголосовали на президентских выборах. На появивишихся в Сети кадрах певец помогает 91-летнему отцу перемещаться на избирательном участке. Королю российской эстрады понравилось то, что процедура голосования растянулась на три дня.
"Очень классная задумка, можно в любой удобный день сделать выбор, выбор сердцем", — сказал народный артист России.
Ранее блогер Инстасамка сфотографировалась на избирательном участке в футболке с провокационной надписью.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.