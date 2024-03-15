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Певица Инстасамка пришла на выборы в футболке с провокационной надписью

Инстасамка пришла на выборы с дерзкой надписью на футболке

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Шоу-бизнес

Певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, сфотографировалась на избирательном участке.

Инстасамка пришла на выборы с дерзкой надписью на футболке
Фото: Инстаграм Инстасамки

Инстасамка опубликовала в сторис Инстаграм* фото, на котором она позирует на фоне плаката с логотипом президентских выборов 2024 года.

Интернет-пользователи обратили внимание на футболку звезды с провокационной надписью.

На майке было написано: "rich witch", что переводится как "богатая ведьма".

Ранее сообщалось, что 23-летняя Инстасамка приняла решение сдать ЕГЭ и поступить в университет.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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