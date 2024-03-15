Певица Инстасамка пришла на выборы в футболке с провокационной надписью

Инстасамка пришла на выборы с дерзкой надписью на футболке

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, сфотографировалась на избирательном участке.

Фото: Инстаграм Инстасамки

Инстасамка опубликовала в сторис Инстаграм* фото, на котором она позирует на фоне плаката с логотипом президентских выборов 2024 года.

Интернет-пользователи обратили внимание на футболку звезды с провокационной надписью.

На майке было написано: "rich witch", что переводится как "богатая ведьма".

Ранее сообщалось, что 23-летняя Инстасамка приняла решение сдать ЕГЭ и поступить в университет.

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