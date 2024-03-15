Певица Инстасамка пришла на выборы в футболке с провокационной надписью

Певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, сфотографировалась на избирательном участке.
Инстасамка опубликовала в сторис Инстаграм* фото, на котором она позирует на фоне плаката с логотипом президентских выборов 2024 года.
Интернет-пользователи обратили внимание на футболку звезды с провокационной надписью.
На майке было написано: "rich witch", что переводится как "богатая ведьма".
Ранее сообщалось, что 23-летняя Инстасамка приняла решение сдать ЕГЭ и поступить в университет.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Удобрение этим средством укрепит рассаду.