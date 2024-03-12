"За деньги - да": Инстасамка хочет вернуться в школу и сдать ЕГЭ

Певица Инстасамка сообщила о планах сдать ЕГЭ и поступить в университет

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэп-исполнительница и блогершка Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, сообщила в своих соцсетях о планах поступить в университет.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

В настоящее время она занимается тем, что собирает все необходимые документы для сдачи экзаменов и дальнейшего поступления. При этом говорить о том, по какой специальности хочет обучаться, девушка не стала.

В начале марта появилась информация, что концерты певицы в регионах отменили по требованиям активистов. Общественников не устроили аморальный образ и тексты песен Инстасамки.

Сама Зотеева заявила, что отказалась от выступлений из-за неудачного формата, который ее не устраивал.

Также в марте Инстасамка поделилась своей версией хита "Мой мармеладный", права на который принадлежат продюсеру Максиму Фадееву.

Ранее певица Татьяна Буланова показала фото 17-летнего сына.