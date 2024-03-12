"За деньги - да": Инстасамка хочет вернуться в школу и сдать ЕГЭ

Рэп-исполнительница и блогершка Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, сообщила в своих соцсетях о планах поступить в университет.
В настоящее время она занимается тем, что собирает все необходимые документы для сдачи экзаменов и дальнейшего поступления. При этом говорить о том, по какой специальности хочет обучаться, девушка не стала.
В начале марта появилась информация, что концерты певицы в регионах отменили по требованиям активистов. Общественников не устроили аморальный образ и тексты песен Инстасамки.
Сама Зотеева заявила, что отказалась от выступлений из-за неудачного формата, который ее не устраивал.
Также в марте Инстасамка поделилась своей версией хита "Мой мармеладный", права на который принадлежат продюсеру Максиму Фадееву.
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