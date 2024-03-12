Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доля явки на досрочных выборах в Херсонской области превысила 58%
Глава ДНР Пушилин заявил о смене характера обстрела Донецка ВСУ
Автоэксперт Славнов объяснил, когда следует менять зимнюю резину на летнюю
Певец Артем Качер подыграл приставшей к нему Самбурской на шоу "Маска"
"Заря": сюжетный симулятор сельского водилы от российских разработчиков
Президент Йоханнис: Румыния не будет отправлять солдат на Украину
Певец Лев Лещенко смог заработать 20 млн рублей на собственном бизнесе
Жители Дублина запустили кампанию по защите памятника торговке рыбой
В США сказали, что им не хватит вооружения, если начнется конфликт с Китаем
"За деньги - да": Инстасамка хочет вернуться в школу и сдать ЕГЭ

Певица Инстасамка сообщила о планах сдать ЕГЭ и поступить в университет

0:56
Шоу-бизнес

Рэп-исполнительница и блогершка Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, сообщила в своих соцсетях о планах поступить в университет.

Певица Инстасамка сообщила о планах сдать ЕГЭ и поступить в университет
Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

В настоящее время она занимается тем, что собирает все необходимые документы для сдачи экзаменов и дальнейшего поступления. При этом говорить о том, по какой специальности хочет обучаться, девушка не стала.

В начале марта появилась информация, что концерты певицы в регионах отменили по требованиям активистов. Общественников не устроили аморальный образ и тексты песен Инстасамки.

Сама Зотеева заявила, что отказалась от выступлений из-за неудачного формата, который ее не устраивал.

Также в марте Инстасамка поделилась своей версией хита "Мой мармеладный", права на который принадлежат продюсеру Максиму Фадееву.

Ранее певица Татьяна Буланова показала фото 17-летнего сына.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу

Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.

Деми Мур показала трёх взрослых дочерей от Брюса Уиллиса
Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
Чехия пошла на конфронтацию со Словакией Любовь Степушова Президенту Франции Макрону надо сходить в библиотеку, а не на Москву Дмитрий Плотников В США рассказали об ответе Северной Кореи на американские учения в регионе Петр Ермилин
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Последние материалы
Курский оперштаб выдал запрет на размещение фотографий и видеозаписей с военными и военной техникой
Как избавиться от фитофторы в теплице
Что делать с нуждающимся в помощи экзотическим животным, рассказал зоопсихолог Волков
MWM: ВСУ не смогут восполнить потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot армией РФ
Курс евро снова достиг 100 рублей
Эксперты рассказали, чем опасен отказ от картофеля
Мошенники украли 4 миллионов рублей у жительницы из Хабаровска
Леонид Слуцкий призвал прикрыть лазейки для мигрантов
Маска с экстрактом водорослей и кератином, которая вернет повреждённые волосы к жизни
Поддержите организм весенними овощами и фруктами: секрет здоровья после холодов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников