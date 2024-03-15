Суд признал 78-летнего звезду "Игры в кальмара" виновным в сексуальных домогательствах 

Корейский актёр О Ён Су, известный по роли старика из фильма "Игра в кальмара", получил 8 месяцев тюрьмы условно за сексуальные домогательства.
Суд признал 78-летнего актёра О Ён Су виновным в сексуальных домогательствах. Обвинение доказало, что в 2017 году он поцеловал в щёку женщину без её разрешения.
15 марта суд вынес актёру приговор в виде восьми месяцев тюрьмы условно. Звезде корейского кинематографа нужно будет изучить 40-часовой курс этики, касающейся сексуального поведения полов.
Ранее обвинённый в сексуальных домогательствах О Ён Су пожаловался на то, что его жизнь разваливается на части.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.