79-летний актёр из сериала "Игра в кальмара" может получить год тюрьмы за домогательства

79-летнему актёру из "Игры в кальмара" грозит тюремный срок

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Корейского актёра О Ён Су, прославившемуся благодаря роли в сериале "Игра в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах.

Фото: Телеграм-канал Блокнот старс

79-летнему актёру из "Игры в кальмара" грозит тюремный срок. Против актёра свидетельствует некая женщина, которая утверждает, что в 2017 году звезда корейского кинематографа "непозволительно" её обнял и поцеловал в щёку.

Обвинение требует приговорить артиста к 1 году тюрьмы. Сам Ён Су не признаёт себя виновным. Приговор звезде сериала огласят в середине марта.

"Когда меня в таком возрасте судят за подобные вещи, я испытываю боль, чувствую, будто вся моя жизнь разваливается на части", — пожаловался О Ён Су журналистам.