Корейского актёра О Ён Су, прославившемуся благодаря роли в сериале "Игра в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах.
79-летнему актёру из "Игры в кальмара" грозит тюремный срок. Против актёра свидетельствует некая женщина, которая утверждает, что в 2017 году звезда корейского кинематографа "непозволительно" её обнял и поцеловал в щёку.
Обвинение требует приговорить артиста к 1 году тюрьмы. Сам Ён Су не признаёт себя виновным. Приговор звезде сериала огласят в середине марта.
"Когда меня в таком возрасте судят за подобные вещи, я испытываю боль, чувствую, будто вся моя жизнь разваливается на части", — пожаловался О Ён Су журналистам.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.