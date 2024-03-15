Блогер Карина Кросс рассказала, кто её спас после разрыва с Давидом Манукяном

Карина Кросс рассказала о тяжёлом расставании с Давидом Манукяном

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Карина Кросс вспомнила, как тяжело переживала разрыв с Давидом Манукяном.

Фото: ВК-аккаунт Карины Кросс

Карина Кросс стала первой ступенькой в построении интернет-карьеры блогера Давида Манукяна, так как помогала ему развивать личный блог. После того как Манукян приобрёл популярность, их отношения сошли на нет.

Особенно Карину Кросс удручало резкое отстранение Давы. Спасти её от опустошения помог Евгений Ершов, который стал мужем Карины.

"Был сложный период в жизни, когда появился Женя. Я потеряла друга. Я тогда действительно в лице Давида… Ну я его очень сильно любила как друга. Очень сильно. И мы разошлись с таким непониманием друг к другу", — сказала Кросс в VK-шоу "Сессия".

Ранее Филипп Киркоров рассекретил свой конфликт с Давидом Манукяном, обозвав его пираньей.