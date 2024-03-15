Экстренно госпитализированную внучку певицы Валерии выписали из больницы

Заболевшая метапневмовирусом внучка певицы Валерии уже дома

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Трёхлетнюю внучку певицы Валерии Селин вылечили и отпустили домой из больницы.

Фото: ВК-аккаунт Лианы Шульгиной

Дочка Арсения Шульгина (сын певицы Валерии) благополучно вернулась из медицинского учреждения, где врачи лечили её от метапневмовируса.

Фото здоровой и жизнерадостной девочки опубликовала её мама, Лиана Шульгина.

"Селин так сильно плакала при виде врачей. У неё уже не было видно глаз", — написала Лиана под фото дочери.

Ранее Лиана Шульгина рассказала, что 4 дня назад девочку экстренно госпитализировалаи на скорой после того, как у ребёнка поднялась температура почти до 40 градусов и стали синеть конечности.

Ранее Лиана упрекнула врачей в том, что они ранее не увидели проблему и разрешили отправить девочку в садик.